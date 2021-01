Bis Bassino: Marta porta a casa il secondo gigante di Kranjska Gora (Di domenica 17 gennaio 2021) Si preannunciava una seconda manche da brividi quella di oggi, domenica 17 dicembre 2021, a Kranjska Gora. Dopo una prima manche eccellente per Marta Bassino, secondo a 30 centesimi da Mikaela Shiffrin, si puntava a portare a casa il bis del primo posto, come ieri su questa stessa pista. Bis Bassino oggi a Kranjska Gora. Bis Bassino: Marta vince anche il secondo gigante La tracciatura era affidata a Paolo Deflorian, uno dei tecnici della nazionale azzurra, cosa che poteva giocare a favore sulla Podkoren per le nostre atlete. Erano sei le azzurre in corsa per la 2° manche. Oltre a Bassino, Sofia Goggia sesta posizione, a 1”08 da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) Si preannunciava una seconda manche da brividi quella di oggi, domenica 17 dicembre 2021, a. Dopo una prima manche eccellente pera 30 centesimi da Mikaela Shiffrin, si puntava are ail bis del primo posto, come ieri su questa stessa pista. Bisoggi a. Bisvince anche ilLa tracciatura era affidata a Paolo Deflorian, uno dei tecnici della nazionale azzurra, cosa che poteva giocare a favore sulla Podkoren per le nostre atlete. Erano sei le azzurre in corsa per la 2° manche. Oltre a, Sofia Goggia sesta posizione, a 1”08 da ...

Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: Mamma mia che Bassino! Poker per Marta in stagione. Bis a Kranjska Gora. Le porta a scuola tutte. Shiffrin inclusa. La… - OndeFunky : Piccole stelle dello sci crescono. Marta Bassino fa il bis e vince il Gigante ?????????????? - GeorgeSpalluto : Mamma mia che Bassino! Poker per Marta in stagione. Bis a Kranjska Gora. Le porta a scuola tutte. Shiffrin inclusa.… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #Gigante #KranjskaGora Fantastico bis di Marta #Bassino! Ancora un trionfo e sono quattro su c… - Paolo18030138 : RT @Eurosport_IT: Marta Bassino farà il bis a Kranjska Gora? ???????? Segui la 2ª manche LIVE su -