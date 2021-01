Bielorussia, la leader dell’opposizione: «Il regime teme le sanzione europee. È il momento di agire» (Di domenica 17 gennaio 2021) Cinque mesi, e oltre 160 giorni dopo il voto, il popolo bielorusso continua a protestare contro il risultato di un’elezione truccata che ha visto riconfermare Aleksandr Lukashenko alla presidenza. Da quel 9 agosto, migliaia di persone sono state detenute, torturate, e incarcerate. «È sempre più cruciale far sì che le sanzioni europee siano estese, perché il regime le teme». Così, la leader dell’opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya, è intervenuta durante la seconda giornata del nuovo appuntamento del festival di Internazionale a Ferrara, in streaming dalla pagina Facebook del settimanale, in apertura dell’incontro La rivoluzione gentile in Bielorussia. «La repressione di Lukashenko e la brutalità della polizia contro i manifestanti si è fatta più violenta. È tempo che ... Leggi su open.online (Di domenica 17 gennaio 2021) Cinque mesi, e oltre 160 giorni dopo il voto, il popolo bielorusso continua a protestare contro il risultato di un’elezione truccata che ha visto riconfermare Aleksandr Lukashenko alla presidenza. Da quel 9 agosto, migliaia di persone sono state detenute, torturate, e incarcerate. «È sempre più cruciale far sì che le sanzionisiano estese, perché ille». Così, labielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya, è intervenuta durante la seconda giornata del nuovo appuntamento del festival di Internazionale a Ferrara, in streaming dalla pagina Facebook del settimanale, in apertura dell’incontro La rivoluzione gentile in. «La repressione di Lukashenko e la brutalità della polizia contro i manifestanti si è fatta più violenta. È tempo che ...

