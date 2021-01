Biathlon oggi | orari Mass start Oberhof | programma | tv | streaming | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il, domenica 17 gennaio, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: adsi chiuderà la sesta tappa del circuito maggiore, scattata mercoledì con la 10 km sprint maschile, mentre domani si disputeranno alle ore 12.30 la15 km maschile ed alle ore 15.00 la12.5 km femminile. Due gli azzurri in gara tra gli uomini, ovvero Lukas Hofer e Dominik Windisch, rispettivamente 13° in classifica generale e tra i migliori nella sprint di mercoledì tra i non qualificati tramite graduatoria di Coppa del Mondo. Due azzurre in gara anche tra le donne, ovvero Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, rispettivamente quinta e 25ma in classifica generale. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta ...