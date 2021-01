Biathlon, mass start maschile Oberhof 2021 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di domenica 17 gennaio 2021) Si conclude la seconda settimana di prove a Oberhof. Nella quinta e ultima giornata va in scena la mass start 15 km maschile, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Saranno Lukas Hofer e Dominik Windisch i due italiani in gara. LA start LIST SEGUI LA GARA IN diretta L’evento, previsto oggi domenica 17 gennaio alle ore 12:30, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Si conclude la seconda settimana di prove a. Nella quinta e ultima giornata va in scena la15 km, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. Saranno Lukas Hofer e Dominik Windisch i due italiani in gara. LALIST SEGUI LA GARA INL’evento, previstodomenica 17 gennaio alle ore 12:30, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che insulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

