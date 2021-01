Biathlon, IBU Cup 2021: Italia sesta nella staffetta femminile ad Arber. Russia vittoriosa (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ andata in archivio la prova a squadra femminile valida per la IBU Cup 2021 sulle nevi di Arber (Germania). La staffetta ha visto il successo della Russia che con una prova abbastanza solida al poligono (0+7) ha preceduto la Svezia di 37?2 (0+10) e la Germania di 1’09?7 (0+6). Buona quindi la prova del quartetto formato da Valeriia Vasnetcova, Anastasiia Goreeva, Anastasia Shevchenko e da Tatiana Akimova che ha saputo trovare una buona continuità nelle serie di tiro, abbinata alle prestazioni sugli sci stretti. sesta posizione invece per l’Italia, che invece non è riuscita a essere sufficientemente efficace al poligono, come testimoniato dall’1+14 finale e dal distacco di 2’55?3 dalla vetta. Leggendo le statistiche si può intuire che le prime due frazioni di Rebecca ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ andata in archivio la prova a squadravalida per la IBU Cupsulle nevi di(Germania). Laha visto il successo dellache con una prova abbastanza solida al poligono (0+7) ha preceduto la Svezia di 37?2 (0+10) e la Germania di 1’09?7 (0+6). Buona quindi la prova del quartetto formato da Valeriia Vasnetcova, Anastasiia Goreeva, Anastasia Shevchenko e da Tatiana Akimova che ha saputo trovare una buona continuità nelle serie di tiro, abbinata alle prestazioni sugli sci stretti.posizione invece per l’, che invece non è riuscita a essere sufficientemente efficace al poligono, come testimoniato dall’1+14 finale e dal distacco di 2’55?3 dalla vetta. Leggendo le statistiche si può intuire che le prime due frazioni di Rebecca ...

Seconda vittoria di Akimova nella seconda sprint di Ibu Cup ad Arber. La russa fissa il tempo di 22'58"1, pur con un errore, e precede di 4 secondi la compagna di squadra Shevchenko, e per 5"4 la fran ...

Il biathlon oggi, sabato 16 gennaio, ha visto proseguire l'IBU Cup 2020-2021 in Germania: ad Arber si sta tenendo la prima tappa del circuito maggiore, continuata oggi pomeriggio con la seconda 10 km ...

