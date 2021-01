Betty White oggi compie 99 anni e festeggia tra anatre e patatine fritte

Leggi su movieplayer

(Di domenica 17 gennaio 2021) L'attrice comicafesteggerà a modo suo i 99, con un compleanno 'in sicurezza' tra. L'attrice comica99e festeggerà a modo suo il compleanno, tra. Questo almeno stando alla dichiarazione che ha rilasciato via mail alla Associated Press, dove commenta la ricorrenza con il suo classico senso dell'umorismo: "Siccome compio 99, posso stare sveglia fino a tardi senza chiedere il permesso!". Il piano consiste nel dare da mangiare a dueche visitano regolarmente la sua casa a Los Angeles, e poi un pasto a base di hot dog ...