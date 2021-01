Bergamo e la zona rossa - Foto Poche persone in centro e in Città Alta (Di domenica 17 gennaio 2021) Bergamo in zona rossa: in centro qualche famiglia a passeggio, in Città Alta runner sulle Mura e ciclisti in strada. Vuota la Corsarola, traffico inesistente. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 17 gennaio 2021)in: inqualche famiglia a passeggio, inrunner sulle Mura e ciclisti in strada. Vuota la Corsarola, traffico inesistente.

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - matteosalvinimi : '...disporre deroghe per Bergamo, in quanto tutta la Lombardia potrà essere, almeno, zona arancione'. - LegaSalvini : #LOMBARDIA: LUNEDÌ IL RICORSO AL TAR CONTRO LA #ZONAROSSA - webecodibergamo : La situazione a Bergamo questa mattina - dice_lucas : RT @CottarelliCPI: La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore inquin… -