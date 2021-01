Benatia Parma, accordo trovato: i dettagli del trasferimento (Di domenica 17 gennaio 2021) Medhi Benatia è vicino al ritorno in Italia: il centrale marocchino ha trovato l’accordo con il Parma. Definito il suo arrivo Medhi Benatia è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del Parma. Il centrale marocchino, ex Juventus e Roma, avrebbe trovato l’accordo con la società ducale per un prestito con obbligo di riscatto. Obbligo di riscatto che si concretizzerà al raggiungimento della salvezza da parte del Parma in una stagione complicata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’affare sarebbe in chiusura domani. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Medhiè vicino al ritorno in Italia: il centrale marocchino hal’con il. Definito il suo arrivo Medhiè vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del. Il centrale marocchino, ex Juventus e Roma, avrebbel’con la società ducale per un prestito con obbligo di riscatto. Obbligo di riscatto che si concretizzerà al raggiungimento della salvezza da parte delin una stagione complicata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’affare sarebbe in chiusura domani. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Dopo #Strootman un altro possibile ritorno in #SerieA: il #Parma pensa a #Benatia - AlfredoPedulla : #Benatia ha detto sì al #Parma: lunga telefonata ieri sera, gradimento totale, ora ultimi dettagli. E per #Conti so… - TuttoMercatoWeb : TMW - Parma vicinissimo a Benatia: firmerà per sei mesi con opzione in caso di salvezza - ClaudioMasini7 : Oltre a #Conti, che evidentemente alla #Fiorentina non serve perché magari si troverà un'alternativa più valida, il… - perchetendenza : 'Parma': Perché sarebbe molto vicino all'acquisto di Andrea Conti dal Milan per circa 7 milioni di euro e all'arriv… -