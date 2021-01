BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di lunedì 18 gennaio 2021

Leggi su tvsoap

di18: Hope (Annika Noelle) sa che l'ossessione di Thomas (Matthew Atkinson) per lei lo rende vulnerabile e intende sfruttarla. Ma, per funzionare, il piano dovrà restare segreto a tutti. Hope programma una visita a Douglas (Henry Joseph Samiri) e Thomas per iniziare il suo piano. Thomas apprende di poter aver causato il colpo finale al matrimonio di Ridge (Thorsten Kaye). Shauna (Denise Richards) confessa a Quinn (Rena Sofer) che Ridge l'ha baciata e che con Brooke (Katherine Kelly Lang) potrebbe essere finita.