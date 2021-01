Beautiful, anticipazioni italiane: HOPE getta THOMAS nell’acido ma… (Di domenica 17 gennaio 2021) Come già riportatovi, nelle prossime puntate italiane di Beautiful, HOPE Logan sarà decisa a far firmare a THOMAS Forrester dei documenti con i quali lo stilista, pur non rinunciando a Douglas, le permetterebbe di acquisire diritti legali sul bambino. La figlia di Brooke, infatti, pensa che in futuro questo le permetterebbe di ottenere più facilmente la custodia esclusiva di Douglas, consentendone l’adozione da parte sua e di Liam. Per farlo, HOPE punterà al punto debole di THOMAS, ovvero se stessa. Cercare di domare l’ossessione dello stilista per lei, tuttavia, risulterà un gioco pericoloso: prima di tutto THOMAS le propone di firmare i documenti in cambio di una notte di passione, proposta che HOPE rigetterà, accettando tuttavia di trascorrere ... Leggi su tvsoap (Di domenica 17 gennaio 2021) Come già riportatovi, nelle prossime puntatediLogan sarà decisa a far firmare aForrester dei documenti con i quali lo stilista, pur non rinunciando a Douglas, le permetterebbe di acquisire diritti legali sul bambino. La figlia di Brooke, infatti, pensa che in futuro questo le permetterebbe di ottenere più facilmente la custodia esclusiva di Douglas, consentendone l’adozione da parte sua e di Liam. Per farlo,punterà al punto debole di, ovvero se stessa. Cercare di domare l’ossessione dello stilista per lei, tuttavia, risulterà un gioco pericoloso: prima di tuttole propone di firmare i documenti in cambio di una notte di passione, proposta cherigetterà, accettando tuttavia di trascorrere ...

