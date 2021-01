Basta Lamentarsi per La Dad, con il Lamento Non si Cresce e si Diventa Adulti Infantili Recriminatori (Di domenica 17 gennaio 2021) Una lunga intervista di Massimo Recalcati, rilasciata alla Repubblica nel novembre scorso, di cui riportiamo un interessante spezzone che dovrebbe far riflettere sull’attuale situazione scolastica ed educativa. “Se i nostri ragazzi non hanno potuto beneficiare di una didattica in presenza nel corso di quest’anno, se hanno perduto una quantità di ore e di nozioni significative Leggi su youreduaction (Di domenica 17 gennaio 2021) Una lunga intervista di Massimo Recalcati, rilasciata alla Repubblica nel novembre scorso, di cui riportiamo un interessante spezzone che dovrebbe far riflettere sull’attuale situazione scolastica ed educativa. “Se i nostri ragazzi non hanno potuto beneficiare di una didattica in presenza nel corso di quest’anno, se hanno perduto una quantità di ore e di nozioni significative

norrisandirwin : lo dico da fan di Tommy. non dobbiamo giudicare NESSUNO DEI DUE stasera, perché sono entrambi ubriachi e Giulia ini… - maccario_marta : RT @edabel0: Giulia è proprio un macigno sui coglioni. È diventata pesante, sta sempre a lamentarsi per qualsiasi cosa ma basta #tzvip - edabel0 : Giulia è proprio un macigno sui coglioni. È diventata pesante, sta sempre a lamentarsi per qualsiasi cosa ma basta #tzvip - maj_per2 : @CarloCalenda Per quanto mi riguarda apprezzo chi è fedele a se stesso, alle proprie idee ed ideali. A chi sa di es… - EssereUmano12 : RT @purpleblow: Eccoli a lamentarsi dell’aereo di Croc e Tommaso, oh. Basta andare a vedere la data delle prime donazione per capire che pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta Lamentarsi Papa: "Basta lamentarsi delle restrizioni per il Covid" AGI - Agenzia Italia Basta WhatsApp, la procedura per eliminare l’app, rimuoverla non è sufficiente

Chi lo avrebbe mai detto che WhatsApp si sarebbe trovato ad affrontare una tale crisi? I nuovi termini di utilizzo non stanno andando proprio giù agli utenti, ormai la migrazione di massa verso nuovi ...

Tardelli su Chiesa: “Basta lamentarsi con gli arbitri. Le sue capacità non devono essere offuscate da furbizie inutili”

SUL CAMPIONATO – “Queste due giornate della nostra Serie A, ci hanno confermato quanto possa essere incerto in questo anno terribile il campionato. Il gruppo bianconero è un cantiere ancora aperto ma ...

Chi lo avrebbe mai detto che WhatsApp si sarebbe trovato ad affrontare una tale crisi? I nuovi termini di utilizzo non stanno andando proprio giù agli utenti, ormai la migrazione di massa verso nuovi ...SUL CAMPIONATO – “Queste due giornate della nostra Serie A, ci hanno confermato quanto possa essere incerto in questo anno terribile il campionato. Il gruppo bianconero è un cantiere ancora aperto ma ...