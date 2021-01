Basket, 16^ giornata Serie A 2021: Treviso espugna Trento nel posticipo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Colpo esterno della De’Longhi Treviso, che espugna il campo della Dolomiti Energia Trento nel posticipo della sedicesima giornata della Serie A 2021. I veneti si sono imposti per 82-76, portandosi al settimo posto in classifica con 14 punti, mentre Trento resta ferma a 12 in undicesima posizione. Una partita che si è decisa nel secondo quarto, con un parziale di 26-15, con Treviso che è riuscita a respingere ogni assalto di Trento. Grande serata per David Logan, miglior marcatore del match con 21 punti. Importanti anche le prestazioni di Michal Sokolowski e Matteo Chillo, autori rispettivamente di 17 e 12 punti. A Trento, invece non sono bastati i 18 punti di JaCorey Williams. A partire meglio sono i ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Colpo esterno della De’Longhi, cheil campo della Dolomiti Energianeldella sedicesimadella. I veneti si sono imposti per 82-76, portandosi al settimo posto in classifica con 14 punti, mentreresta ferma a 12 in undicesima posizione. Una partita che si è decisa nel secondo quarto, con un parziale di 26-15, conche è riuscita a respingere ogni assalto di. Grande serata per David Logan, miglior marcatore del match con 21 punti. Importanti anche le prestazioni di Michal Sokolowski e Matteo Chillo, autori rispettivamente di 17 e 12 punti. A, invece non sono bastati i 18 punti di JaCorey Williams. A partire meglio sono i ...

Diretta Trento Treviso, risultato finale 76-82: la De' Longhi si impone alla BLM Group Arena con 38 punti combinati di David Logan e Michal Sokolowski.

Basket B, è di RivieraBanca il derby contro Imola: hurrà al supplementare (90-78)

Il derby è biancorosso. Super vittoria di RivieraBanca che questa volta esce vincitrice dall'overtime nella sfida contro l'Andrea Costa Imola (90-78): partita ricca di emozioni e belle giocate, un ris ...

