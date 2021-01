Azzolina soddisfatta | ' La riapertura delle scuole superiori atto di responsabilità verso i ragazzi'

(Di domenica 17 gennaio 2021) Esprime grande soddisfazione per la decisione del Cts la ministra dell'istruzione. "Il rientro in classe è undinei confronti dei nostri giovani", scrive su Facebook. "...

Esprime grande soddisfazione per la decisione del Cts la ministra dell’istruzione Azzolina. "Il rientro in classe è un atto di responsabilità nei confronti dei nostri giovani", scrive su Facebook.ROMA – Se qualcuno nel governo e fra i presidenti di Regione cercava una sponda nel Comitato tecnico scientifico per rimandare la riapertura delle scuole superiori in presenza, non l’ha trovata. Il Ct ...