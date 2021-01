Auto pirata centra macchina con una coppia: morto l’uomo, ferita la moglie. Il figlio: “Vi troverò” (Di domenica 17 gennaio 2021) L’Auto pirata ha ignorato lo stop e a forte velocità ha centrato un’altra macchina. A bordo c’era una coppia di coniugi che era stata a casa del figlio per festeggiare il compleanno del nipotino. l’uomo, 60 anni, è morto e la moglie di 59 anni è rimasta ferita. È tutto avvenuto a Corsico alle porte di Milano. Per il sessantenne, soccorso con la consorte grazie alla telefonata di alcuni residenti della zona, non c’è stato nulla da fare. L’Auto pirata è stata però descritta da alcuni testimoni ai carabinieri, che in queste ore sono già sulle tracce del presunto responsabile che, sempre stando ai testimoni, era in Auto con un’altra persona. I due coniugi erano bordo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) L’ha ignorato lo stop e a forte velocità hato un’altra. A bordo c’era unadi coniugi che era stata a casa delper festeggiare il compleanno del nipotino., 60 anni, èe ladi 59 anni è rimasta. È tutto avvenuto a Corsico alle porte di Milano. Per il sessantenne, soccorso con la consorte grazie alla telefonata di alcuni residenti della zona, non c’è stato nulla da fare. L’è stata però descritta da alcuni testimoni ai carabinieri, che in queste ore sono già sulle tracce del presunto responsabile che, sempre stando ai testimoni, era incon un’altra persona. I due coniugi erano bordo della ...

