Atalanta, Gosens: «Scudetto? Bella parola ma l’obiettivo è la Champions» (Di domenica 17 gennaio 2021) Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha parlato prima della sfida contro il Genoa. Ecco le parole del giocatore tedesco Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Genoa. Le sue parole relative ad un possibile inserimento nella lotta Scudetto, tenendo conto del big match di San Siro tra Inter e Juventus. «Scudetto? E’ una Bella parola. Stiamo molto bene, dobbiamo continuare così. Abbiamo sempre detto che ci piace giocare in Champions: quella può essere l’obiettivo, poi vediamo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Robin, esterno dell’, ha parlato prima della sfida contro il Genoa. Ecco le parole del giocatore tedesco Robin, esterno dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Genoa. Le sue parole relative ad un possibile inserimento nella lotta, tenendo conto del big match di San Siro tra Inter e Juventus. «? E’ una. Stiamo molto bene, dobbiamo continuare così. Abbiamo sempre detto che ci piace giocare in: quella può essere, poi vediamo». Leggi su Calcionews24.com

herbertharriola : RT @ale18riva: Il problema non è Cagliari, ma #MilanAtalanta di sabato. Arrivarci in questo modo è incredibile, recuperiamo un giocatore e… - PieAgo95 : @ManuRn9 @BombeDiVlad Io non ho inserito lui, come non ho inserito #Gosens all’#Atalanta, #Hakimi all’#Inter e… - Danielee1899 : RT @PieAgo95: ?? Per chiudere sull’#Atalanta Da marzo scorso, ha avuto 7 giocatori positivi oltre al tecnico #Gasperini Nella stagione 20… - PieAgo95 : ?? Per chiudere sull’#Atalanta Da marzo scorso, ha avuto 7 giocatori positivi oltre al tecnico #Gasperini Nella s… - ale18riva : Il problema non è Cagliari, ma #MilanAtalanta di sabato. Arrivarci in questo modo è incredibile, recuperiamo un gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gosens Atalanta, Gosens: "Lo Scudetto? Bella parola, ma ci piace la Champions: l'obiettivo è quella" TUTTO mercato WEB Atalanta, Gosens: «Scudetto? Bella parola ma l’obiettivo è la Champions»

Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Genoa. Le sue parole relative ad un possibile inserimento nella lotta Scudetto, tenendo conto del ...

Serie A - Le formazioni ufficiali di Atalanta e Genoa

Alle 18 in campo il Genoa in casa dell'Atalanta, di seguito le formazioni ufficiali del match. ATALANTA: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, ...

Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Genoa. Le sue parole relative ad un possibile inserimento nella lotta Scudetto, tenendo conto del ...Alle 18 in campo il Genoa in casa dell'Atalanta, di seguito le formazioni ufficiali del match. ATALANTA: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, ...