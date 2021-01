Atalanta, Gosens: “Scudetto? Bella parola ma il nostro obiettivo è la Champions “ (Di domenica 17 gennaio 2021) Nel pre-partita di Atalanta-Genoa, Robin Gosens è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro: “C’è sempre pressione, perché queste sono le partite che devi vincere se vuoi puntare in alto. La pressione ti fa anche bene, preferisco giocare con la pressione perché mi sento molto meglio così. Lo Scudetto? È una Bella parola. Stiamo molto bene, dobbiamo continuare così. Abbiamo sempre detto che ci piace giocare in Champions: quella può essere l’obiettivo, poi vediamo”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 gennaio 2021) Nel pre-partita di-Genoa, Robinè intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro: “C’è sempre pressione, perché queste sono le partite che devi vincere se vuoi puntare in alto. La pressione ti fa anche bene, preferisco giocare con la pressione perché mi sento molto meglio così. Lo? È una. Stiamo molto bene, dobbiamo continuare così. Abbiamo sempre detto che ci piace giocare in: quella può essere l’, poi vediamo”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

