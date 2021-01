Atalanta-Genoa oggi in tv, Sky o DAZN? Orario, canale e diretta streaming (Di domenica 17 gennaio 2021) Il programma di Atalanta-Genoa, gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Momento positivo per i nerazzurri, che nelle ultime cinque partite hanno raccolto quattro vittorie e un pareggio, risalendo diverse posizioni in classifica. I rossoblu sono invece fuori dalla zona retrocessione di un solo punto, e vanno a caccia di punti importanti. L’incontro, previsto oggi domenica 17 gennaio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Il programma di, gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Momento positivo per i nerazzurri, che nelle ultime cinque partite hanno raccolto quattro vittorie e un pareggio, risalendo diverse posizioni in classifica. I rossoblu sono invece fuori dalla zona retrocessione di un solo punto, e vanno a caccia di punti importanti. L’incontro, previstodomenica 17 gennaio alle ore 18, sarà trasmesso intv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle al termine. SportFace.

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - primocanale : Ballardini senza paura con l?Atalanta: ?Ma serve gara di sostanza?. Gasp: ?Genoa parte di me?. - ansacalciosport : Gasperini 'legato al Genoa, squadra ostica'. Tecnico Atalanta sfida il suo passato, chiudiamo girone in alto | #ANSA - AnsaLombardia : Gasperini 'legato al Genoa, squadra ostica'. Tecnico Atalanta sfida il suo passato, chiudiamo girone in alto | #ANSA - Ayofe_olatunde : RT @Predictionhq: ? LAZIO - ROMA ? INTER - JUVENTUS ? ATALANTA - GENOA ? SASSUOLO - PARMA #SeriaA Odds with @BetBiga HERE ???? http… -