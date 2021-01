Atalanta-Genoa, le formazioni ufficiali (Di domenica 17 gennaio 2021) I 22 in campo dal 1' di Atalanta e Genoa in campo alle ore 18:Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, D. Zapata. All. GasperiniGenoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pjaca, Shomurodov. All. Ballardini ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 17 gennaio 2021) I 22 in campo dal 1' diin campo alle ore 18:(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini(3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pjaca, Shomurodov. All. Ballardini ITA Sport Press.

