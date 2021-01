Atalanta-Genoa, la diretta del match (Di domenica 17 gennaio 2021) Torna il campionato per l’Atalanta di Gasperini, che al Gewiss Stadium ospita il Genoa. Il tecnico piemontese torna a lanciare Malinovskyi, schierato sulla trequarti alle spalle di Ilicic e Zapata. Le formazioni ufficiali:Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini.Genoa (3-1-4-1): Perin; Czyborra, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Strootman, Pjaca, Badelj, Zajc, Criscito; Shomurodov. All. Ballardini. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di domenica 17 gennaio 2021) Torna il campionato per l’di Gasperini, che al Gewiss Stadium ospita il. Il tecnico piemontese torna a lanciare Malinovskyi, schierato sulla trequarti alle spalle di Ilicic e Zapata. Le formazioni ufficiali:(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini.(3-1-4-1): Perin; Czyborra, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Strootman, Pjaca, Badelj, Zajc, Criscito; Shomurodov. All. Ballardini. L'articolo BergamoNews.

