Atalanta-Genoa, Criscito: "Punto importante contro grandissima squadra" (Di domenica 17 gennaio 2021) Domenico Criscito ha parlato ai microfoni di Sky in seguito al pareggio per 0-0 ottenuto contro l'Atalanta: "Sicuramente è un Punto importante conquistato contro una grandissima squadra. Stiamo bene e lo abbiamo dimostrato, dobbiamo continuare così. Il mister ci ha dato una grande mano, ci ha trasmesso il suo spirito. Non dobbiamo fermarci anche se stiamo facendo bene. Abbiamo avuto tanti problemi fra Covid e infortuni, ma non deve essere un alibi. La classifica la guardiamo sempre, conosciamo i nostri volari: ci aspetta una gara importante, dobbiamo preparala al meglio". SportFace.

