Atalanta-Genoa 0-0, Serie A: la Dea si ferma dopo tre pareggi, punto cruciale per il Grifone (Di domenica 17 gennaio 2021) Atalanta e Genoa hanno pareggiato per 0-0 nel match valido per la 18ma giornata della Serie A 2021 di calcio. La Dea si ferma dopo aver raccolto tre vittorie consecutive e resta in sesta posizione con 32 punti all’attivo (deve recuperare la partita con l’Udinese), lontana un punto dalla Juventus e due lunghezze da Napoli e Roma. Il Grifone strappa un punto importante in ottica salvezza, ora è 16mo con due lunghezze di margine sul Torino. Al 40? il Genoa si è reso pericoloso con Shomurodov, ma Gollini ha detto no con un ottimo riflesso. Al 65? Hateboer ha colpito il palo esterno, poi negli ultimi ventii minuti l’Atalanta ha cerrcato il gol a più riprese ma non ha riuscita a sfondere il muro alzato dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021)hannoato per 0-0 nel match valido per la 18ma giornata dellaA 2021 di calcio. La Dea siaver raccolto tre vittorie consecutive e resta in sesta posizione con 32 punti all’attivo (deve recuperare la partita con l’Udinese), lontana undalla Juventus e due lunghezze da Napoli e Roma. Ilstrappa unimportante in ottica salvezza, ora è 16mo con due lunghezze di margine sul Torino. Al 40? ilsi è reso pericoloso con Shomurodov, ma Gollini ha detto no con un ottimo riflesso. Al 65? Hateboer ha colpito il palo esterno, poi negli ultimi ventii minuti l’ha cerrcato il gol a più riprese ma non ha riuscita a sfondere il muro alzato dalla ...

