Atalanta-Genoa 0-0, le pagelle di CalcioWeb: impresa della squadra di Ballardini [FOTO] (Di domenica 17 gennaio 2021) Una partita un pò deludente tra Atalanta e Genoa. Si è conclusa la gara delle 18 valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Gasperini è stata meno scoppiettante del solito: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La gara è stata bloccata, il merito va attribuito all’11 di Ballardini che ha limitato al massimo il gioco della squadra di Gasperini e chiuso ogni spazio grazie ad una prestazione solida dei difensore rossoblu. Gli attaccante nerazzurri sono stati stranamente imprecisi, il Genoa ha provato a vincere la partita, soprattutto nel primo tempo tante occasioni pericolose. Finisce 0-0, in alto la FOTOGALLERY con le ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 17 gennaio 2021) Una partita un pò deludente tra. Si è conclusa la gara delle 18 valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A, ladi Gasperini è stata meno scoppiettante del solito: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. La gara è stata bloccata, il merito va attribuito all’11 diche ha limitato al massimo il giocodi Gasperini e chiuso ogni spazio grazie ad una prestazione solida dei difensore rossoblu. Gli attaccante nerazzurri sono stati stranamente imprecisi, ilha provato a vincere la partita, soprattutto nel primo tempo tante occasioni pericolose. Finisce 0-0, in alto laGALLERY con le ...

Atalanta_BC : Verso il Genoa con il Profesor ?? Josip #Ilicic leads us to #AtalantaGenoa ?? ? #GoAtalantaGo ???? - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - TOSADORIDANIELA : RT @CucchiRiccardo: Non è bastato all'#Atalanta il secondo tempo giocato tutto nella metà campo del #Genoa. Pareggio prezioso per i rossobl… - tuttonapoli : Passo falso dell'Atalanta: il Genoa conquista un punto a Bergamo - esistenzialinte : Atalanta-Genoa 0-0 ha fatto saltare tutte le schedine giocate in Italia -