Assegno circolare spedito per posta: quali sono i rischi e le responsabilità? (Di domenica 17 gennaio 2021) La legge vigente ammette di poter spedire l’Assegno circolare (anche se non trasferibile) per posta. Ciò può avvenire sia con posta semplice, che con posta raccomandata o anche assicurata (vale a dire quella tipologia di servizio offerta dalle Poste per trasportare un documento postale con un’assicurazione versata dal mittente). Il punto che vogliamo affrontare tra poco è il seguente: quali sono i rischi concreti nella spedizione di un Assegno circolare per posta? Ovvero, di chi è la responsabilità nel caso in cui i soldi non siano poi effettivamente incassati dall’avente diritto o beneficiario? Può ben darsi, infatti, che il titolo di credito venga smarrito, se non ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 17 gennaio 2021) La legge vigente ammette di poter spedire l’(anche se non trasferibile) per. Ciò può avvenire sia consemplice, che conraccomandata o anche assicurata (vale a dire quella tipologia di servizio offerta dalle Poste per trasportare un documentole con un’assicurazione versata dal mittente). Il punto che vogliamo affrontare tra poco è il seguente:concreti nella spedizione di unper? Ovvero, di chi è lanel caso in cui i soldi non siano poi effettivamente incassati dall’avente diritto o beneficiario? Può ben darsi, infatti, che il titolo di credito venga smarrito, se non ...

