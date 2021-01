Ascolti Tv sabato 16 gennaio 2021

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 17 gennaio 2021) Prima serata C’è Posta per Te milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Affari Tuoi Viva gli sposi (dalle 20:40) milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln FBI 2×14 1a Tv milioni e %Blue Bloods 10×05 1a Tv 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Kung Fu Panda 2milioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Il Tabaccaio di Vienna milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Miami supercops mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Sirene mila e % Eden mila e% A Casa per Natale mila e % N.B.: articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10; una volta inseriti i programmi saranno posizionati in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statisticheTv16 ...