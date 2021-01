Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 16 gennaio 2021. Boom C’è posta per te (Di domenica 17 gennaio 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 16 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show Affari tuoi Viva gli sposi ha totalizzato 4438 spettatori (16.47% di share); su Canale5 il programma C’è posta per te ha avuto 6424 spettatori (share 29.98%). Su Italia1 il film Kung Fu Panda 2 ha ottenuto 1111 spettatori (4.21%); su Rai2 l’episodio di FBI 1314 (4.86%) e quello di Blue Bloods 1179 (4.41%) nel secondo; su Rai3 il film Il tabaccaio di Vienna ha totalizzato 2047 spettatori (share 8.42%); su Rete4 il film Miami Supercops 912 spettatori (3.62%); su La7 il programma Eden – Un pianeta da salvare ne ha avuti 591 ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 17 gennaio 2021)tv: idei programmi più visti di16, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show Affari tuoi Viva gli sposi ha totalizzato 4438 spettatori (16.47% di share); su Canale5 il programma C’èper te ha avuto 6424 spettatori (share 29.98%). Su Italia1 il film Kung Fu Panda 2 ha ottenuto 1111 spettatori (4.21%); su Rai2 l’episodio di FBI 1314 (4.86%) e quello di Blue Bloods 1179 (4.41%) nel secondo; su Rai3 il film Il tabaccaio di Vienna ha totalizzato 2047 spettatori (share 8.42%); su Rete4 il film Miami Supercops 912 spettatori (3.62%); su La7 il programma Eden – Un pianeta da salvare ne ha avuti 591 ...

