Ascolti tv 16 gennaio 2021: C'è posta per te inarrestabile, Conti resiste (Di domenica 17 gennaio 2021) Maria De Filippi vince, anche questa volta incontrastata, la prima serata e aumenta il distacco con Affari tuoi su Rai Uno che però mantiene il suo pubblico L'articolo proviene da Gossip e Tv.

