Arthur Smith è il nuovo head coach degli Atlanta Falcons (Di domenica 17 gennaio 2021) Gli Atlanta Falcons hanno annunciato ieri di aver trovato un accordo con Arthur Smith, il quale è quindi diventato il nuovo head coach del team. Arthur Smith alla guida di un team in NFL Come riporta Turron Davenport di ESPN, Smith viene da un’esperienza di due anni passati al fianco dei Tennessee Titans. Sicuramente, Arthur Smith è entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Ha infatti dichiarato: “Non vedo l’ora di vedere cosa ha in serbo il futuro per la nostra città e per i nostri tifosi”. Smith, alla sua prima esperienza al comando di un team di NFL, va a sostituire Dan Quinn, il quale venne sollevato dall’incarico lo scorso ottobre dopo un inizio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Glihanno annunciato ieri di aver trovato un accordo con, il quale è quindi diventato ildel team.alla guida di un team in NFL Come riporta Turron Davenport di ESPN,viene da un’esperienza di due anni passati al fianco dei Tennessee Titans. Sicuramente,è entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Ha infatti dichiarato: “Non vedo l’ora di vedere cosa ha in serbo il futuro per la nostra città e per i nostri tifosi”., alla sua prima esperienza al comando di un team di NFL, va a sostituire Dan Quinn, il quale venne sollevato dall’incarico lo scorso ottobre dopo un inizio ...

Arthur Smith, ex collaboratore offensivo dei Titans,è stato annunciato dai Falcons come nuovo head coach del team.

