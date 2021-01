Arona (Novara) – Ancora una maxi rissa organizzata tra giovani (Di domenica 17 gennaio 2021) All’arrivo delle forze dell’ordine sono fuggiti“ maxi rissa ad Arona nel tardo pomeriggio di sabato 16 gennaio. Intorno alle 18, all’orario di chiusura di alcuni locali, diversi gruppi di giovani sono venuti alle mani nella zona tra il lungolago e le vie del centro. Pugni, calci, spintoni e bottiglie lanciate: all’arrivo delle forze dell’ordine tutti Leggi su periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) All’arrivo delle forze dell’ordine sono fuggiti“adnel tardo pomeriggio di sabato 16 gennaio. Intorno alle 18, all’orario di chiusura di alcuni locali, diversi gruppi disono venuti alle mani nella zona tra il lungolago e le vie del centro. Pugni, calci, spintoni e bottiglie lanciate: all’arrivo delle forze dell’ordine tutti

NANDO98676353 : RT @im24rail: In transito a Oleggio per Novara da Domo2 via Arona il treno Genk-Sacconago di MOVE INTERMODAL/LINEAS al traino di (segue su… - Novara_e_Varese : RT @LaTuaCasaGroup: Statua San Carlone ad Arona sul lago Maggiore #Lagomaggiore #lakemaggiore #Arona #sancarlone #lake #italia #italy #va… - StampaNovara : Movida e atti vandalici, Arona è pronta ad assumere vigili: “Ci sarà una centrale operativa” - LaStampa : Movida e atti vandalici, Arona è pronta ad assumere vigili: “Ci sarà una centrale operativa” - Novara_e_Varese : Arona, restauri alla Rocca, alla darsena e al Sancarlino -