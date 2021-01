Arma dei Carabinieri, 28 Marescialli della provincia promossi al grado di Luogotenente (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ventotto Marescialli dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso i vari reparti presenti sul territorio della provincia di Latina sono stati promossi al grado di Luogotenente. L'ambito traguardo e la ... Leggi su latinatoday (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ventottodell'deiin servizio presso i vari reparti presenti sul territoriodi Latina sono statialdi. L'ambito traguardo e la ...

_Carabinieri_ : Festa a sorpresa per Agostino Falzone, Maresciallo dei #Carabinieri in congedo, che ha servito con passione la nost… - virginiaraggi : Questa mattina ho partecipato alla cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Generale dell’Arma dei Ca… - _Carabinieri_ : Il Comandante Generale dei #Carabinieri #GenLuzi tratteggia al @Corriere l’Arma del domani: tra sfide complesse e i… - Collimasoni : @marrus91 Se io dico che ho visto l’ennesima conferma di un giocatore che ha solo l’arma del fisico e che, come si… - AzzariaManzoni : @uguaglianzaequa Spero davvero Facciano onore alla divisa che portano, nn come stanno infangando la divisa l' Arma… -

Ultime Notizie dalla rete : Arma dei Arma dei Carabinieri, 28 Marescialli della provincia promossi al grado di Luogotenente LatinaToday Usa, uomo armato prova a entrare a Washington: "Mi sono perso"

Nella giornata di venerdì 15 gennaio un uomo ha provato a entrare nel perimetro chiuso del centro di Washington, dove mercoledì 20 gennaio ...

Senza Steve Jobs, Apple ha smesso di innovare. Ma così non durerà a lungo

Tanti, anche se sono sempre meno dei tredici (1984-1997), quanto durò l’esilio babilonese ... è perseguita soprattutto da chi sta in fondo alla scala sociale ed è l’arma preferita da quelli che stanno ...

Nella giornata di venerdì 15 gennaio un uomo ha provato a entrare nel perimetro chiuso del centro di Washington, dove mercoledì 20 gennaio ...Tanti, anche se sono sempre meno dei tredici (1984-1997), quanto durò l’esilio babilonese ... è perseguita soprattutto da chi sta in fondo alla scala sociale ed è l’arma preferita da quelli che stanno ...