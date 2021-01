Anziane morte nella casa di riposo, ancora ignota la fonte del monossido: la caldaia controllata dieci giorni fa (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono proseguiti per tutta la giornata di sabato i rilievi dei carabinieri e dei vigili del fuoco del Nucleo nucleare, biologico, chimico e Radiologico nella casa di riposo Villa Diamanti di Lanuvio (Roma) dove ieri cinque ospiti, tra gli 80 e i 99 anni, sono state trovate senza vite e altre sette persone tra cui due operatori sanitari incoscienti e in gravissime condizioni. Gli strumenti dei pompieri – come riportano alcune testate – hanno sì rilevato la presenza del monossido di carbonio ma fino a sabato sera non era stata ancora individuata l’origine nell’impianto di riscaldamento, alimentato da una caldaia esterna che stando all’avvocato della titolare della struttura era stata controllata una decina di giorni fa. Per questo stamattina gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono proseguiti per tutta la giornata di sabato i rilievi dei carabinieri e dei vigili del fuoco del Nucleo nucleare, biologico, chimico e RadiologicodiVilla Diamanti di Lanuvio (Roma) dove ieri cinque ospiti, tra gli 80 e i 99 anni, sono state trovate senza vite e altre sette persone tra cui due operatori sanitari incoscienti e in gravissime condizioni. Gli strumenti dei pompieri – come riportano alcune testate – hanno sì rilevato la presenza deldi carbonio ma fino a sabato sera non era stataindividuata l’origine nell’impianto di riscaldamento, alimentato da unaesterna che stando all’avvocato della titolare della struttura era statauna decina difa. Per questo stamattina gli ...

_DAGOSPIA_ : IN UNA RSA DI LANUVIO, VICINO ROMA, CINQUE ANZIANE SONO MORTE PER UNA FUGA DI MONOSSIDO DI CARBONIO… - Tommaso02831710 : RT @Fra_tante3: Adesso quelle persone anziane che sono morte a #Lanuvio come le classificheranno? ??naturalmente solo di #COVID19 .povere… - Notiziedi_it : Il dramma di Lanuvio, sequestrata la casa di riposo dove sono morte le cinque anziane - ALEXDEROSSINY : RT @Fra_tante3: Adesso quelle persone anziane che sono morte a #Lanuvio come le classificheranno? ??naturalmente solo di #COVID19 .povere… - SoniaOranges : Lanuvio, strage in una casa di riposo: almeno 5 anziane morte, 7 in gravi condizioni. Nove ospiti e… -