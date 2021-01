Antonio Albanese, rapisce un migrante: nel film l’evento che ribalta la sua carriera (Di domenica 17 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonio Albanese rapisce un migrante, quell’evento ribalterà le sorti della sua carriera. Cos’è successo? Scopriamolo insieme. Antonio Albanese questa sera, su Rai Movie, sarà protagonista nel film scritto, diretto ed interpretato da lui stesso, dal titolo “Contromano“. La commedia vede nel cast accanto ad Albanese, Alex Fondja, Aude Legastelois, Daniela Piperno e David Anzalone. Il Leggi su youmovies (Di domenica 17 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.un, quelribalterà le sorti della sua. Cos’è successo? Scopriamolo insieme.questa sera, su Rai Movie, sarà protagonista nelscritto, diretto ed interpretato da lui stesso, dal titolo “Contromano“. La commedia vede nel cast accanto ad, Alex Fondja, Aude Legastelois, Daniela Piperno e David Anzalone. Il

AntonioSolara : RT @raimovie: Alle 21.10 'Contromano' di Antonio Albanese con Antonio Albanese, Alex Fondja, Aude Legastelois, Daniela Piperno https://t.co… - tizziviola : RT @Pinucci63757977: Mieli sta a Telese come Antonio Albanese sta a Massimo Boldi. - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Contromano” su Rai Movie (canale 24) – Una commedia surreale con Antonio Albanese - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Contromano” su Rai Movie (canale 24) – Una commedia surreale con Antonio Albanese - LunettaMirko : @PotereaiSith @AUniversale Non esageriamo... peggio di Salvini ci sono solo i personaggi di Antonio Albanese da cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Albanese Quando Antonio Albanese spiegava il Natale di Frengo a "Mai dire Gol" TGCOM Antonio Albanese, rapisce un migrante: nel film l’evento che ribalta la sua carriera

Antonio Albanese rapisce un migrante, quell'evento ribalterà le sorti della sua carriera. Cos'è successo? Scopriamolo insieme.

Vaccarizzo, pubblicato il nuovo avviso per i buoni spesa

VACCARIZZO ALBANESE – «Assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale, è stato pubblicato un nuovo avviso. Le domande vanno presentate en ...

Antonio Albanese rapisce un migrante, quell'evento ribalterà le sorti della sua carriera. Cos'è successo? Scopriamolo insieme.VACCARIZZO ALBANESE – «Assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale, è stato pubblicato un nuovo avviso. Le domande vanno presentate en ...