Antonino Spinalbese, avete mai visto suo padre? La foto del passato ha sconvolto i fan (Di domenica 17 gennaio 2021) avete mai visto il padre di Antonino Spinalbese? C’è un dettaglio davvero incredibile: tutti i fan sono rimasti a bocca aperta. E’ uno degli uomini più chiacchierati del momento: parliamo di Antonino Spinalbese, il compagno di Belen Rodriguez. Il classe ’95 è un hairstylist e non fa parte del mondo della televisione. Secondo le indiscrezioni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 17 gennaio 2021)maiildi? C’è un dettaglio davvero incredibile: tutti i fan sono rimasti a bocca aperta. E’ uno degli uomini più chiacchierati del momento: parliamo di, il compagno di Belen Rodriguez. Il classe ’95 è un hairstylist e non fa parte del mondo della televisione. Secondo le indiscrezioni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

tweetnewsit : Circola da giorni il rumor su una possibile dolce attesa di Belen: ai siti di gossip arriverebbero conferme da font… - infoitcultura : Chi è Antonino Spinalbese: età, influencer e fidanzato di Belen - Notiziedi_it : Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese: secondo figlio in arrivo per la showgirl - infoitcultura : Antonino Spinalbese, chi è il fidanzato di Belen Rodriguez - infoitcultura : Belen Rodriguez incinta, chi è il fidanzato Antonino Spinalbese: non fa più l'hairstylist. Ora è modello e fotografo -