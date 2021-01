Anticipazioni Una Vita martedì 19 gennaio 2021

(Di domenica 17 gennaio 2021)19– La gelosia di Susana: Susana è molto gelosa di Felicia per come Armando le fa la corte. Inizialmente non dava molto peso alle azioni di quell’uomo ma da quando Rosina si è intromessa per avvicinarla a lui, ha decisamente cambiato opinione sulla sua condizione. Così di colpo Susana inizia a provare qualcosa per lui, anche se è certa che la favorita ai suoi occhi resta sempre Felicia. L'articolo News Programmi Tv.

zazoomblog : Una Vita Anticipazioni 17 gennaio 2021: il Piano di Genoveva fallisce per colpa di Ursula! - #Anticipazioni… - infoitcultura : Beautiful anticipazioni, oggi 17 gennaio: Hope fa una proposta a Thomas - infoitcultura : Beautiful anticipazioni settimana dal 17 al 23 gennaio: Thomas fa una indecente proposta a Hope - redazionetvsoap : #UnaVita #Anticipazioni La #trama di #oggi e #domani - CasaliniTommi : @LucaMarelli72 @MomblanOfficial Una su mille la prende anche lui?? Comunque sul covid le anteprime dovrebbe to darle… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Una

Per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), questo matrimonio non s’ha da fare. Nelle puntate di Una Vita in onda da domenica 17 a venerdì 22 gennaio 2021, i due prot ...Delusione per le fan italiane di Can Yaman. Dopo che l'attore turco si è infuriato con alcune di loro sui social con le 'sconvolgenti' conseguenze di cui abbiamo parlato in un altro articolo, da Media ...