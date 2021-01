Anticipazioni UN POSTO AL SOLE | Un ritorno inaspettato | trame dal 18 al 22 Gennaio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 17 gennaio 2021) Nuovi episodi, nuovee nuovi colpi di scena a Palazzo Palladini nelle puntate di Unalche verranno trasmesse nella settimana che va dal 18 al 22. Ricordiamo che Upas va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3 e vedremo le puntate numero 5.611, 5.612, 5.613, 5.614, 5.615. Per i più curiosi, ecco leUPAS dal 18 al 22Filippo vuole tentare la fuga, ma Leonardo potrebbe compromettere la riuscita del suo piano. Cerruti affronta Sarti con grande determinazione con risultati decisamente opposti a quelli immaginati. La linea editoriale della radio in cui lavora Michele potrebbe subire dei cambiamenti imprevisti. Chiara Petrone (Alessandra Masi) torna in ...