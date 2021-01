Anticipazioni Tempesta d’Amore mercoledì 20 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 17 gennaio 2021)20– Ariane punta i piedi: Ariane cerca di far capire a Christoph che non ha molta scelta. La sua vita d’ora in poi sarà molto diversa perchè sarà lei a gestire i suoi affari e ad avere l’ultima parola su tutto. Christoph decide di lasciarle questa illusione, pur sapendo di aver fatto un bel guaio a farla entrare nella sua vita, dato che la donna sembra avere delle mire piuttosto inquietanti… L'articolo News Programmi Tv.