Anticipazioni Tempesta d’Amore lunedì 18 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 17 gennaio 2021)18– Un segreto tra Trim e Franzi: i due giovani sanno perfettamente che la loro unione può avere delle conseguenze immediate. Per questo motivo inizialmente decidono di non vedersi più, ma poi la passione supera le buone intenzioni e i due si troveranno a condividere un sentimento più grande delle loro aspettative. Così decideranno di vedersi segretamente in modo da non spezzare il loro viscerale legame. L'articolo News Programmi Tv.