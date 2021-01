Anticipazioni ‘Amici 20’ del 16/01/20: sorpresa per Sangiovanni, le sfide di Martina Miliddi e Arianna Gianfelici decretano che… (Di domenica 17 gennaio 2021) Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, ma dopo la fine della diretta la padrona di casa ha continuato a registrare insieme ai protagonisti della scuola più spiata d’Italia ciò che vedremo nei prossimi giorni. Eccovi a seguire le Anticipazioni riportate dalle colleghe de IlVicoloDelleNews.it: Sono avvenute le due sfide tutte al femminile che erano state programmate in settimana di Martina Miliddi e Arianna Gianfelici (a proposito di quest’ultima, negli scorsi giorni si erano accesi i toni in casetta per la proposta mossa dalla maestra Arisa, ndr). Dopo la serie di coreografie dei ballerini inizia la sfida di Arianna. Lei canta La mia storia fra le dita e Sono solo parole e come al solito la sua presenza scenica e la voglia di ... Leggi su isaechia (Di domenica 17 gennaio 2021) Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, ma dopo la fine della diretta la padrona di casa ha continuato a registrare insieme ai protagonisti della scuola più spiata d’Italia ciò che vedremo nei prossimi giorni. Eccovi a seguire leriportate dalle colleghe de IlVicoloDelleNews.it: Sono avvenute le duetutte al femminile che erano state programmate in settimana di(a proposito di quest’ultima, negli scorsi giorni si erano accesi i toni in casetta per la proposta mossa dalla maestra Arisa, ndr). Dopo la serie di coreografie dei ballerini inizia la sfida di. Lei canta La mia storia fra le dita e Sono solo parole e come al solito la sua presenza scenica e la voglia di ...

IsaeChia : #Anticipazioni ‘#Amici 20’ del 16/01/20: sorpresa per #Sangiovanni, le sfide di #MartinaMiliddi e… - infoitcultura : Anticipazioni Amici lunedì: sfida per Arianna e Martina, sorpresa per Sangio - zazoomblog : Anticipazioni Amici lunedì: sfida per Arianna e Martina sorpresa per Sangio - #Anticipazioni #Amici #lunedì:… - Unf_Tweet : - VicolodelleNews : Anticipazioni #Amici20 di sabato 16/01/20: lunedì in onda due sfide e i loro esiti | Il Vicolo delle News… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni ‘Amici Pasta di sale: ricetta semplice e con colla + 18 idee che vi ispireranno per lavoretti fantastici NonSoloRiciclo