Antebellum | in un film la profezia della seconda Guerra Civile americana

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il bilancio del devastante epilogo dell’amministrazione Trump è già in un. Questoè “”, reperibile su piattaforma Amazon Prime. In tempi ante-Covid, “ Scappa-Get Out”, se qualcuno lo ricorda, fu il ’caso’ di passaparola del 2017, un horror socio-politico che scalò le classifiche fino a conquistare l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Era un’opera prima, esordio alla sceneggiatura e alla regia di Jordan Peele. Anche Gerard Bush e Christopher Renz sono, con “”, registi alla loro opera prima, prodotti dalla QC Entertainment di “BlacKkKlansman” . L’idea però su cui si sviluppa il– come “Get Out” a basso costo ed esplicita metafora antirazzista - è ancora più forte e più sconvolgente. In qualche caso l’ibernazione da pandemia fa gioco. ...

Il bilancio del devastante epilogo dell'amministrazione Trump è già in un film. Questo film è "Antebellum", reperibile su piattaforma Amazon Prime. In tempi ante-Covid, " Scappa-Get Out", se qualcuno ...