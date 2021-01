Anna Falchi festeggia la Lazio: post “bollente” con solo la mascherina biancazzurra addosso per il 3-0 nel derby (Di domenica 17 gennaio 2021) Anna Falchi mantiene la parola. La Lazio vince – anzi stravince il derby – e la nota attrice nonché tifosissima biancazzurra compare sul proprio profilo Instagram tutta nuda con solo la mascherina – rigorosamente biancazzurra – addosso. Una foto “bollente” che farà impazzire il web e soprattutto il popolo laziale. «Che cosa sono disposta a fare se la Lazio vincesse il derby? Sono pronta a vestirmi solo con una mascherina e nel caso in cui i social dovessero bAnnare l’immagine metterò una mascherona», erano state le parole di Anna Falchi – che 20 anni fa fece uno storico strip ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 17 gennaio 2021)mantiene la parola. Lavince – anzi stravince il– e la nota attrice nonché tifosissimacompare sul proprio profilo Instagram tutta nuda conla– rigorosamente. Una foto “” che farà impazzire il web e soprattutto il popolo laziale. «Che cosa sono disa a fare se lavincesse il? Sono pronta a vestirmicon unae nel caso in cui i social dovessero bre l’immagine metterò una mascherona», erano state le parole di– che 20 anni fa fece uno storico strip ...

Fantacalcio : Lazio, Anna Falchi sul derby: 'Se vinciamo indosserò solo la mascherina' - Presidente_13 : RT @B4DV4SS: Se oggi finisce X spogliarello alla anna falchi in dm verrà sorteggiato uno dei profili che RT questo post ? - Bimbodipinsogl1 : RT @B4DV4SS: Se oggi finisce X spogliarello alla anna falchi in dm verrà sorteggiato uno dei profili che RT questo post ? - RobertMcflyy : RT @B4DV4SS: Se oggi finisce X spogliarello alla anna falchi in dm verrà sorteggiato uno dei profili che RT questo post ? - B4DV4SS : Se oggi finisce X spogliarello alla anna falchi in dm verrà sorteggiato uno dei profili che RT questo post ? -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Falchi Anna Falchi dice sì a Piero Chiambretti Yahoo Eurosport IT TIKI TAKA - Tra gli ospiti di Chiambretti: Ciro Immobile, Anna Falchi ed Enzo Iacchetti, lunedì 18 gennaio su Italia 1

Tra gli ospiti di Piero Chiambretti, il bomber della Lazio Ciro Immobile, la tifosissima biancoceleste Anna Falchi e il grande tifoso dell’Inter Enzo Iacchetti. Nel salotto di “Tiki Taka” non ...

Clamorosa Anna Falchi di nuovo nuda per festeggiare la Lazio

Ancora una volta Anna Falchi fa venire un infarto ai suoi fan spogliandosi integralmente (a parte la mascherina) per festeggiare la vittoria della Lazio (3-0) nel derby con la Roma e postando la sua ...

Tra gli ospiti di Piero Chiambretti, il bomber della Lazio Ciro Immobile, la tifosissima biancoceleste Anna Falchi e il grande tifoso dell’Inter Enzo Iacchetti. Nel salotto di “Tiki Taka” non ...Ancora una volta Anna Falchi fa venire un infarto ai suoi fan spogliandosi integralmente (a parte la mascherina) per festeggiare la vittoria della Lazio (3-0) nel derby con la Roma e postando la sua ...