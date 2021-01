ANDREA RONCATO VS STEFANIA ORLANDO/ "Mi ha lasciato lei, aveva un’altro" (Di lunedì 18 gennaio 2021) ANDREA RONCATO smentisce le dichiarazioni rilasciate a "Chi" da STEFANIA ORLANDO: "Evidentemente tirare fuori le gelosie fa effetto..." Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 18 gennaio 2021)smentisce le dichiarazioni rilasciate a "Chi" da: "Evidentemente tirare fuori le gelosie fa effetto..."

25e82c1a95c1496 : RT @lostjnpieces: Vorrei ricordare ad Andrea Roncato che internet esiste e che lui ha rilasciato delle interviste che si possono rileggere… - VanyReeves : RT @lostjnpieces: Vorrei ricordare ad Andrea Roncato che internet esiste e che lui ha rilasciato delle interviste che si possono rileggere… - 25e82c1a95c1496 : RT @Jennifer_c93: Sono nera, Stefania Orlando ha sempre parlato con grande rispetto di Andrea Roncato non svelando le porcate che ha fatto… - SBIRULA621 : #sovip Andrea Roncato tu stesso hai appena detto che eri sempre pieno di donne,forse è per questo che stefania ti h… - Franc3sca1926 : RT @5Gfvip: Oh Andrea Roncato, cosa non si fa per un po’ di visibilità... ?? #noneladurso -