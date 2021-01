Andrea Pirlo, chi è la compagna Valentina Baldini: età, foto, lavoro (Di domenica 17 gennaio 2021) Tutto quello che sappiamo su Valentina Baldini, compagna di Andrea Pirlo e madre dei suoi due figli, Leonardo e Tommaso, gemelli. Nella notte dedicata all’addio al calcio di Andrea Pirlo, due anni fa, tutti hanno notato la sua bellissima fidanzata tra gli spalti, Valeria Baldini, che è accanto all’allenatore da ormai diversi anni. Figlia di buona famiglia, PR e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 17 gennaio 2021) Tutto quello che sappiamo sudie madre dei suoi due figli, Leonardo e Tommaso, gemelli. Nella notte dedicata all’addio al calcio di, due anni fa, tutti hanno notato la sua bellissima fidanzata tra gli spalti, Valeria, che è accanto all’allenatore da ormai diversi anni. Figlia di buona famiglia, PR e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

thekidlaroism0 : RT @sburrotre: Stasera, la Juventus del Maestro Andrea Pirlo, allo stadio Meazza di San Siro, contro l’FC Internazionale di Milano, NON, PE… - andrea_barbuti : @g_zanacca @CrimiRosario E quella merda di Paratici e quella merda di Marotta e quella merda di Pirlo e quella merda di Conte - CLaRosa7 : RT @art_Yuks: I soldi non fanno la felicità. Cit. Andrea Pirlo - ChiefCheinz : RT @sburrotre: Stasera, la Juventus del Maestro Andrea Pirlo, allo stadio Meazza di San Siro, contro l’FC Internazionale di Milano, NON, PE… - Domenico1oo777 : RT @juventibus: ?? Nella storia di questa strana stagione irrompe Mario #Mandzukic al Milan, un evento che porta in dote molteplici signific… -