Anche l'ex renziano Delrio contro Renzi: 'Dopo quello che ha fatto difficile ricucire' (Di domenica 17 gennaio 2021) Molti suoi ex compagni di partito hanno provato a convincerlo nelle settimane passate che la sua decisione avrebbe portato a una crisi. Tra loro Anche Graziano Delrio, oggi capogruppo Pd alla Camera e ... Leggi su globalist (Di domenica 17 gennaio 2021) Molti suoi ex compagni di partito hanno provato a convincerlo nelle settimane passate che la sua decisione avrebbe portato a una crisi. Tra loroGraziano, oggi capogruppo Pd alla Camera e ...

RobertoAgo1 : RT @convivioblog: @zicolo66 @mariave92602485 Uno dei pochi lucido e onesto nel dire la verità. E non mi risulta che #Cottarelli sia un renz… - globalistIT : - AndreaAndrei10 : @salcinz @EugenioCardi Non arrivo a tali livelli....a me mi defollowano anche se non sono renziano, pure quelli di… - Signorasinasce : @Blakmagic7 Poi per lei l’occhio di riguardo renziano è dovuto anche a motivi personali..... ?? - convivioblog : @zicolo66 @mariave92602485 Uno dei pochi lucido e onesto nel dire la verità. E non mi risulta che #Cottarelli sia u… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche renziano Governo: caccia ai responsabili. Udc, no a giochi di palazzo, noi nel centrodestra. Renzi, Iv decisiva Agenzia ANSA Anche l'ex renziano Delrio contro Renzi: "Dopo quello che ha fatto difficile ricucire"

Il capogruppo Pd alla Camera: "Ho provato a dirgli che la sua scelta avrebbe causato difficoltà. Poteva ritirare le ministre ma garantire l'appoggio esterno" ...

Telese dà del «nostalgico renziano» a Mieli: «Che razza di modo di polemizzare»

LEGGI ANCHE > Paolo Mieli e il vaccino che non farebbe se fosse in età da far figli. Telese contro Mieli e l’epiteto renziano. Mentre l’ex direttore del Corriere della Sera s ...

Il capogruppo Pd alla Camera: "Ho provato a dirgli che la sua scelta avrebbe causato difficoltà. Poteva ritirare le ministre ma garantire l'appoggio esterno" ...LEGGI ANCHE > Paolo Mieli e il vaccino che non farebbe se fosse in età da far figli. Telese contro Mieli e l’epiteto renziano. Mentre l’ex direttore del Corriere della Sera s ...