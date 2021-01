Amici caos in diretta, Cuccarini contro Celentano: “Hai bullizzato la mia ballerina” interviene la De Filippi contro la Celentano che fuori di sé lascia lo studio (Di domenica 17 gennaio 2021) “Amici” è uno dei programmi condotto da Maria De Filippi che entusiasma il pubblico ed è seguitissimo. Pare che la moglie di Maurizio Costanzo non ne sbagli una di trasmissione e, quando c’è lei il pubblico c’è sempre. Sia a “C’e posta per te” che ad “Uomini e donne” che ad “Amici” la De Filippi è seguitissima e, nonostante sia una donna che appare molto dura e severa, ha una grandissima predisposizione al contatto umano e, sia che si tratti di ragazzi con i quali interagisce benissimo che di persone over il suo carisma è garantito. E poi, da sempre Maria De Filippi è sinonimo di televisione vera e, quando è accaduto che ha smascherato chi era poco genuino, non ci ha messo nulla a farlo uscire dalla trasmissione qualunque essa fosse. Ad Amici la Cuccarini ... Leggi su baritalianews (Di domenica 17 gennaio 2021) “” è uno dei programmi condotto da Maria Deche entusiasma il pubblico ed è seguitissimo. Pare che la moglie di Maurizio Costanzo non ne sbagli una di trasmissione e, quando c’è lei il pubblico c’è sempre. Sia a “C’e posta per te” che ad “Uomini e donne” che ad “” la Deè seguitissima e, nonostante sia una donna che appare molto dura e severa, ha una grandissima predisposizione al contatto umano e, sia che si tratti di ragazzi con i quali interagisce benissimo che di persone over il suo carisma è garantito. E poi, da sempre Maria Deè sinonimo di televisione vera e, quando è accaduto che ha smascherato chi era poco genuino, non ci ha messo nulla a farlo uscire dalla trasmissione qualunque essa fosse. Adla...

