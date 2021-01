America’s Cup | gli AC75 sono barche sicure Luna Rossa ha sbagliato tattica

Leggi su oasport

(Di domenica 17 gennaio 2021) “High Drama at Hauraki gulf”, come piace dire ai commentatori inglesi. Un’ esclamazione usata tante volte per uno spinnaker scoppiato, ma questa volta American Magic ha rischiato grosso alla Prada Cup, civolute un paio d’ore per mettere inzza la barca del New York Yacht dopo una scuffia spettacolare in una giornata di condizioni difficilissime. Due scuffie in una settimana, prima Emirates Team New Zealand nei test e poi, appunto, questa degli americani. Conseguenze ben diverse soprattutto perché le condizioni erano ben diverse. I neozelandesi hanno infilato la prua nell‘onda e sicaricati, quasi dolcemente. Un tiro di gommone e la barca si è raddrizzata senza danni. Vento a raffiche al limite superiore dei 21 nodi, mare formatostate le cause della scuffia e dei danni alla barca americana. Appena ...