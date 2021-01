Amazon prepara offerta per lo streaming della Serie A (Di domenica 17 gennaio 2021) Amazon ha intenzione di preparare un’offerta per lo streaming della Serie A a partire dalla prossima stagione. Lo ha riportato l’agenzia Bloomberg, la quale ha citato alcune fonti. C’è un termine di scadenza per presentare le offerte ed è fissato per il prossimo 26 gennaio. La Lega di Serie A è interessata, visto che punta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Roma batte la Fiorentina, il punto sulla domenica di Serie A Il Milan vince contro il Napoli, il riepilogo della domenica di Serie A Probabili formazioni Roma-Sassuolo, 10^ giornata di Serie A Probabili formazioni Roma-Sampdoria, ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 17 gennaio 2021)ha intenzione dire un’per loA a partire dalla prossima stagione. Lo ha riportato l’agenzia Bloomberg, la quale ha citato alcune fonti. C’è un termine di scadenza per presentare le offerte ed è fissato per il prossimo 26 gennaio. La Lega diA è interessata, visto che punta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Roma batte la Fiorentina, il punto sulla domenica diA Il Milan vince contro il Napoli, il riepilogodomenica diA Probabili formazioni Roma-Sassuolo, 10^ giornata diA Probabili formazioni Roma-Sampdoria, ...

