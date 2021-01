Allarme rosso per le Pmi Le nuove norme di vigilanza bancaria sono più contagiose del Covid

Leggi su formiche

(Di domenica 17 gennaio 2021) Non c’è dubbio che il sistema bancario italiano, in questo ben supportato dall’Abi (AssociazioneItaliana), abbia compiuto nell’ultimo quinquennio uno sforzo poderoso per liberarsi di quel fardello di credito deteriorato (Npl) scaturito da una dozzina di anni di crisi. Tuttavia, esiste il forte rischio che questa mina, ben radicata nella pancia delle banche italiane, possa esplodere nuovamente avendo come “innesco” i lockdown che hanno bloccato il sistema produttivo e, come “acceleratore”,e più stringenti normative di. E non ci si riferisce qui tanto alleregole previste da Basilea 3 che imporranno alle banche di rafforzare le riserve di liquidità primaria anche nel medio periodo (Net Stable Funding Ratio). O che impediranno alla banca di indebitarsi oltre livelli considerati accettabili ...