Alexei Navalny torna in Russia per la prima volta dopo l’avvelenamento. Ora rischia di essere arrestato (Di domenica 17 gennaio 2021) dopo l’avvelenamento dello scorso agosto e la lunga degenza in Germania, Alexei Navalny tornerà oggi in Russia. Poco prima della sua partenza da Berlino, l’oppositore del presidente russo Vladimir Putin ha ribadito: «Sono innocente, non temo l’arresto». Al suo arrivo, infatti, come già preannunciato dalle autorità penitenziarie russe, potrebbe scattare l’arresto e il carcere, per violazione dei termini della sospensione condizionale della pena detentiva concessa a seguito di una condanna a tre anni e mezzo nel 2014. «Un caso inventato», a detta di Navalny, così come le accuse alla base dei tre nuovi processi penali che dovrà affrontare una volta rientrato a Mosca. Ma il ritorno del principale oppositore politico russo in vista delle prossime ... Leggi su open.online (Di domenica 17 gennaio 2021)dello scorso agosto e la lunga degenza in Germania,tornerà oggi in. Pocodella sua partenza da Berlino, l’oppositore del presidente russo Vladimir Putin ha ribadito: «Sono innocente, non temo l’arresto». Al suo arrivo, infatti, come già preannunciato dalle autorità penitenziarie russe, potrebbe scattare l’arresto e il carcere, per violazione dei termini della sospensione condizionale della pena detentiva concessa a seguito di una condanna a tre anni e mezzo nel 2014. «Un caso inventato», a detta di, così come le accuse alla base dei tre nuovi processi penali che dovrà affrontare unarientrato a Mosca. Ma il ritorno del principale oppositore politico russo in vista delle prossime ...

