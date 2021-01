Afghanistan, uomini armati uccidono due giudici della Corte suprema (Di domenica 17 gennaio 2021) Nel pieno centro di Kabul, capitale dell’Aghanistan, sono state uccise due donne giudici della Corte suprema mentre si recavano a lavoro Secondo quanto riferito dall’Ansa, degli uomini armati hanno sparato a due donne giudici della Corte suprema afghana in pieno centro a Kabul. A rendere nota la notizia è stato il portavoce del procuratore generale, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Nel pieno centro di Kabul, capitale dell’Aghanistan, sono state uccise due donnementre si recavano a lavoro Secondo quanto riferito dall’Ansa, deglihanno sparato a due donneafghana in pieno centro a Kabul. A rendere nota la notizia è stato il portavoce del procuratore generale, L'articolo proviene da Inews.it.

