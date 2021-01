codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, uccise due donne giudici della Corte Suprema #Afghanistan - Lella67811668 : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, uccise due donne giudici della Corte Suprema #Afghanistan - MediasetTgcom24 : Afghanistan, uccise due donne giudici della Corte Suprema #Afghanistan -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan uccise

TGCOM

Due donne giudici della Corte suprema afghana sono state uccise a colpi d'arma da fuoco al centro di Kabul. Lo ha riferito il procuratore generale, precisando che l'agguato è stato compiuto da uomini ...veniva ucciso in una località pakistana al confine con l’Afghanistan, mentre era nelle mani di un gruppo armato facente capo ad Al Qaeda. Giancarlo si trovava in Pakistan, nella città di Multan, in ...