Adriana Volpe: arriva la conferma, ha denunciato Magalli. Ecco il motivo (Di domenica 17 gennaio 2021) Come si sa, tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe da un po’ di tempo è in corso una sorta di lite a distanza. Il tutto, a quanto pare, cominciò a causa di alcune affermazioni del conduttore de “I fatti vostri” riguardo alla professionalità delle donne che lavorano in televisione, facendo riferimento anche alla suddetta showgirl. I rapporti, quindi, da quel momento iniziarono a incrinarsi, fino a che, la stessa, si trovò nella situazione di dover dire addio alla trasmissione. Una battaglia senza fine tra Adriana e Giancarlo Adriana aveva cominciato la sua avventura già nel lontano 1992 e, dopo vent’anni, ha lasciato il programma nel quale aveva lavorato ininterrottamente insieme con il collega Magalli. In un’intervista aveva anche descritto le parole del presentatore come ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 17 gennaio 2021) Come si sa, tra Giancarloda un po’ di tempo è in corso una sorta di lite a distanza. Il tutto, a quanto pare, cominciò a causa di alcune affermazioni del conduttore de “I fatti vostri” riguardo alla professionalità delle donne che lavorano in televisione, facendo riferimento anche alla suddetta showgirl. I rapporti, quindi, da quel momento iniziarono a incrinarsi, fino a che, la stessa, si trovò nella situazione di dover dire addio alla trasmissione. Una battaglia senza fine trae Giancarloaveva cominciato la sua avventura già nel lontano 1992 e, dopo vent’anni, ha lasciato il programma nel quale aveva lavorato ininterrottamente insieme con il collega. In un’intervista aveva anche descritto le parole del presentatore come ...

Piergiulio58 : Adriana Volpe, la mattina è sua su Tv8: «Magalli? L’ho denunciato, non lo perdono e aspetto giustizia»-… - SandySciuto : Domani ricomincia su Tv8 “Ogni mattina” con Adriana Volpe. Tante le novità. Tra queste: Cristiano Pasca. Per Quotid… - Italia_Notizie : Adriana Volpe, la mattina è sua su Tv8: «Magalli? L’ho denunciato, non lo perdono e aspetto giustizia» - EffePuntoCi : È una dura lotta tra gli ascolti di RAI 1 dalle 22:30 del sabato e quelli di Adriana Volpe la mattina sull'8. #cepostaperte #AscoltiTv - GDS_it : Adriana #Volpe-Giancarlo #Magalli, sfottò e accuse: il litigio infinito ha una nuova puntata -